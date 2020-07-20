Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 липня. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, його можуть продовжити ще на місяць. Втім, у регіонах із стабільною епідемічною ситуацією ймовірні додаткові послаблення.

На Тернопільщині кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу сягає двох з половиною тисяч. Все ж рівень захворюваності в області не перевищує показників, встановлених Кабінетом Міністрів України.

“Відбулася обласна комісія з ТЕБ та НС, там говорилося про можливе послаблення заходів в разі відповідності критеріям Кабінету міністрів. Карантинні заходи можуть послаблюватися. На наступному засіданні рішення буде прийнято з врахуванням тенденцій, які вималюються до кінця тижня. Все буде залежати від того, чи покращення ситуації набере певної стабільності. З врахуванням ситуації може бути або внесення подання головного санітарного лікаря щодо послаблення вимог, або запровадження більш жорстких заходів. Але у будь-якому випадку ми будемо керуватися постановою Кабінету Міністрів України”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Від початку епідемії в обласному лабораторному центрі вже провели 30 тисяч досліджень коронавірусної інфекції. Наші епідеміологи допомагають в діагностиці COVID-19 сусіднім регіонам, де епідемічна ситуація набагато складніша.

Софія Романська

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