Протягом доби на Тернопільщині зберігатиметься сонячна і порівняно тепла погода. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температурні показники вдень коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла, вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду.

До кінця тижня у нашому краї зберігатиметься відносно комфортна погода. А от вихідними до регіону добереться циклон, який принесе суттєві погодні зміни – можливі дощі з мокрим снігом і відчутне похолодання.

«26-го листопада в Україні якихось істотних опадів не буде, а буде навіть сонце – милуйтеся, пройдіться по повітрю. Температура повітря у четвер також обіцяє бути комфортною. Протягом дня у більшості областей очікується +4 +8 градусів. А ось вихідними з‘являться опади і похолодає. Атмосферу не дуже цікавить, коли в нас вихідний, а коли робочий день – вона працює невтомно і завжди», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, завершиться листопад на Тернопільщині похолоданням. А перший місяць зими принесе морозяну погоду та незначні опади у вигляді мокрого снігу.