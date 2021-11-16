Коли на Тернопільщині випаде перший сніг?

Похолодання заходить на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, нічні температурні показники знижуватимуться до мінусових. Вдень буде також прохолодно, але обійдеться без морозів.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Температура повітря вночі від нуля до двох градусів тепла, вдень: 4-6 тепла. Протягом тижня тенденції з похолодання посилюватимуться.

«В Україну заходить похолодання. В західних областях буде вночі близько нуля, вдень +4+10. Антициклон поки що втримує суху погоду – 16-го листопада опади малоймовірні. Опади підсунуться до нашої території у четвер, 18-го листопада, а впродовж 19 листопада і також протягом 20-го листопада очікується нестійка несприятлива погода із дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром. Відповідно, сильно стрибатиме атмосферний тиск. 20-21 листопада знову очікується невелике потепління», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині у другій половині листопада передбачається мінлива погода. Сильних морозів і снігопадів синоптики поки що не передбачають.