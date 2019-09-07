Уряд зупинив фінансування окремих об’єктів дорожньої інфраструктури, зокрема це стосується автошляхів державного і територіального значення.

Рішення пов’язують із недобросовісним підрядником. Відновити роботи обіцяють у наступному році. А поки жителі краю можуть розраховувати лише на бюджетні ямкові ремонти заради безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, днями жителі Гусятинського та Підволочиського районів перекривали автошлях, вимагаючи ремонту дороги «Скалат – Гусятин – Жванець». Ця ділянка територіального автошляху потребує капітального ремонту, – каже заступник начальника служби автомобільних доріг області Юрій Іваниця. Завершення робіт обіцяють у 2020 році.

«Що стосується територіальної дороги «Тернопіль-Скалат-Жванець», то роботи були заплановані на 2020-ий рік. Оскільки капітальний ремонт доріг територіального значення передбачений на 2020-ий рік. Тобто, дорога належить до тих об’єктів, які ремонтуватимуть наступного року. Наразі на територіальних дорогах ми проводимо аварійні ямкові ремонти заради безпеки дорожнього руху. Але, що стосується цієї дороги, то там необхідний капітальний ремонт. У результаті децентралізації ми відповідаємо за дороги державного значення, місцевими дорогами безпосередньо розпоряджаються місцеві органи влади. «Укравтодор» розробив програму відновлення доріг державного значення. Відтак ця програма «Укравтодору» передбачає насамперед ремонт доріг магістрального значення, доріг регіонального значення, і далі за пріоритетністю – дороги територіального значення».

Цього року на Тернопільщині запланували відремонтувати автошляхи на Івано-Франківськ та на Заліщики. Втім, через зупинене фінансування, роботи, ймовірно, завершуватимуть наступного року.

Софія Романська