Півтисячі нових випадків COVID-19 зафіксували на Тернопільщині сьогодні. Наразі в області з хворобою бореться понад одинадцять тисяч жителів краю.

Стабільно високий рівень захворюваності на COVID-19 в області пов’язаний із складною епідемічною ситуацією в сусідніх регіонах, – зазначає епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Минулого тижня значне ускладнення зафіксували на Хмельниччині.

«Ми перевищуємо в області два критерії, за якими здійснюється оцінка належності області до певного рівня епідемічної небезпеки. За показником перевищення порогу захворюваності на грип і ГРВІ, який має бути не вище 100%, в області він складає близько 201. На жаль, перевищуємо коефіцієнт виявлення випадків інфікування за день. Він не має перевищувати 20, в області він на сьогодні складає 22%, треба враховувати ситуацію в сусідніх областях. Останніми днями дуже ускладнилася ситуація в сусідній Хмельницькій області, вона два дні поспіль за показниками перевищувала рівні “помаранчевої” зони і на півночі цієї області розгорнутий тимчасовий шпиталь. Тобто ситуація навколо нас так само є складною».

Загальне число лабораторно підтверджених випадків в області сягнуло 61491. За результатами ІФА досліджень, хворобу вже перенесли понад 40% населення. За словами епідеміологів, ситуація з COVID-19 стабілізується після зменшення кількості соціальних контактів.