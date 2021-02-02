На Тернопільщині готуються до проведення вакцинації від COVID-19. Уже сформовані мобільні бригади на базі центрів медико-санітарної допомоги. Процедуру розпочнуть після завезення вакцини.

Державний санітарний лікар України Олег Ляшко повідомив, що вакцинація розпочнеться після 15 лютого. За його словами, завадити цьому можуть хіба що форс-мажорні обставини. Наразі в Україні узгоджують завезення вакцини.

Щеплення від коронавірусу буде безкоштовним. На Тернопільщині формують списки осіб, які підлягають першій хвилі вакцинації.

“Готуємося до прийому вакцини. Складаються плани профілактичних щеплень. Першочергово будуть щеплюватися медики, які надають медичну допомогу, працівники лабораторії, які працюють з біологічно небезпечним матеріалом. Також це будуть люди з груп ризику, з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями. Це найбільш вразливий контингент. Така вакцина буде поступати згідно з планом профілактичних щеплень. Вона буде поступати на загальноукраїнському рівні, буде зберігатися при мінусовій температурі, потім партіями буде поступати на територію кожної області з дотриманням холодового ланцюга. Створено в нас 11 бригад на рівні області, які будуть займатися профілактичними щепленнями. На кожній території буде працювати певна кількість бригад”, – розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Щеплення від COVID-19 буде добровільним. Втім, за дослідженнями соціологічної групи “Рейтинг”, понад 40% українців не готові вакцинуватися від коронавірусу. Це пов’язано із недовірою до вакцини.