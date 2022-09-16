На Тернопільщині завершують підготовку до опалювального сезону, – зазначив під час брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, 400 котелень у громадах області перевели на тверде паливо.

На Тернопільщині тривають роботи з термомодернізації. Утеплення проводять за кошти міжнародних фондів.

«Тернопільщина закінчує підготовку до опалювального сезону, який може пройти важко. Ми говоримо про перехід на альтернативні джерела енергії. Можемо використовувати твердопаливні котли, інші види енергії, які можуть заміняти природний газ. В області 400 котелень перейшло на тверде паливо. Це важливо, оскільки дає можливість зекономити газ. Також в області проведено ряд ремонтних робіт з термомодернізації. Це зроблено за кошти, які надавали міжнародні фонди», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, опалювальний період планують розпочати в середині жовтня. Втім, якщо погода буде сприятливою, то його дещо відтермінують з метою заощадження.