Епідемічний сезон ГРВІ та грипу розпочався на Тернопільщині.

За прогнозами обласного лабораторного центру, наприкінці грудня слід очікувати інтенсивного росту захворюваності, ймовірне перевищення епідемічного порогу.

Понад дві сотні жителів Тернопільщини вже щепилися проти грипу. До аптек області завезли необхідну вакцину. Втім, охочим вакцинуватися від грипу радять завчасно замовляти вакцину.

«Прогнозуємо дві хвилі підйому рівня захворюваності: кінець грудня та кінець січня. Наразі рівень захворюваності відповідає сезону, значного росту не спостерігається. Поки реєструємо лише гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільше хворих зареєстровано серед дитячого населення, враховуючи канікулярний період, серед школярів кількість хворих знизилася. Тобто сезон епідемічних захворювань розпочався, але масштабності він ще не набув. Цей період найбільш сприятливий для проведення профілактичних щеплень проти грипу. Вже вакцинувалися понад дві сотні людей. Використовується дві вакцини: Ваксі-грип і Джусі-Флю», – каже завідувачка відділення обласного лабораторного центру Марія Павельєва.

Нестабільною залишається ситуація на Тернопільщині і щодо інших інфекційних захворювань. Відтак жителям краю радять пройти ревакцинацію від кору та дифтерії.

«Епідемічна ситуація щодо інфекційної захворюваності залишається нестійкою. Ми продовжуємо реєструвати інфекційні захворювання, а зокрема і їхні спалахи. Зокрема, цього року зафіксовано 35 спалахів кору – це близько чотирьох тисяч випадків захворювання. Також було ряд спалахів гострих кишкових інфекцій. Виявляємо випадки краснухи, правця, паротиту, дифтерії», – зазначає Марія Павельєва.

Щоб зробити щеплення від інфекційних хвороб, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Софія Романська