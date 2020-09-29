Протягом доби на Тернопільщині суттєво ускладниться погода.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у регіоні пройдуть дощі та грози. Через тумани, які спостерігатимуться нічної та ранкової пори, значно погіршуватиметься видимість на автошляхах.

У західному регіоні України господарює циклон. Відтак поки стабільного осіннього тепла чекати марно. Як повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська, протягом доби по області зберігатиметься похмура погода. Ймовірність опадів залишатиметься високою.

“Часом пройдуть дощі, подекуди грози. Вночі та вранці — туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 7 – 12 м/с. Температура вночі 9 – 14º, вдень 13 – 18º тепла”.

Синоптики попереджають: цими днями ймовірні магнітні бурі. Відтак у метеозалежних людей може погіршуватися самопочуття. За попередніми прогнозами, складні погодні умови зберігатимуться майже до кінця тижня. Потепліє ближче до вихідних.

Софія Романська