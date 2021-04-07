Перші дози вакцини від COVID-19 на Тернопільщині отримали майже 13 тис. жителів краю. На повторні щеплення варто розраховувати через три місяці. Оскільки МОЗ дещо змінив алгоритм вакцинальної кампанії в Україні.

Перша партія вакцини, яку отримала Тернопільщина, становить 16 тис. доз. Їх використають для первинних щеплень від COVID-19.

“Ми отримали 16 тисяч доз вакцини, у процесі щеплення використовуємо їх зараз. Тобто продовжуємо щеплювати людей тією вакциною, яка в нас є на сьогодні. Міністерство охорони здоров’я вирішило відтермінувати ревакцинацію. Спочатку йшлося про 28 днів, сьогодні ми маємо 3 місяці. Для ревакцинації буде застосовуватися та ж сама вакцина, якою були розпочаті щеплення. Також очікуємо подальших поступлень вакцини на територію України для проведення наступних етапів щеплення, які охоплять ще більше людей”, – розповіла регіональна координаторка з вакцинальної кампанії на Тернопільщині Марія Павельєва.

Отже, другу фазу щеплень жителям краю проводитимуть через три місяці після першої процедури. Для цього застосовуватимуть вакцину з наступних партій.