Дощова погода охопить цими днями більшість регіонів України, повідомила синоптик Наталка Діденко.

Прийшли опади і на Тернопільщину. Ускладнює ситуацію сильний поривчастий вітер.

Мінлива хмарність, дощі, ранкові тумани – такі погодні умови спостерігатимуться упродовж тижня на Тернопільщині. Поки що весна теплом і сонцем не радує.

«В Україну прийшов атмосферний фронт, а, отже, дощі. Вітер буде західним, поривчастим. Температура повітря на Заході невисока, +8 +11 градусів. Візьміть парасолі, подбайте про улюблений чай, прислухайтесь до голови, не оббризкайте з автомобіля перехожих», – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, більш тепла погода прийде на Тернопільщину наступного тижня. У регіоні обіцяють значно вищі температурні показники та більше сонця.

Софія Романська