Грози і дощі, які прогнозують на Тернопільщині протягом доби, сприятимуть зниженню температурних показників. Відтак вкінці тижня у регіоні буде дещо прохолодніше. Втім, на День Незалежності спека повернеться.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вітер західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря: вночі 13 – 18, вдень 23 – 28 тепла. Вночі місцями, вдень по всій території західного регіону пройдуть короткочасні дощі та грози, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Під час опадів знижуватимуться температурні показники.

«В Україні 20-го серпня трохи розкуйовдяться вологі хмари. Після спекотного сьогоднішнього Спаса трохи освіжатимуть повітря короткі грозові дощі. Залишиться ймовірність опадів у західних областях. Спека ще, щоправда, переважатиме, на Заході очікується +24+28 градусів. Послаблення спеки передбачається вже 21-22-го серпня, проте в неділю, на День прапора і на День Незалежності України знову потепліє до +27 +30 градусів».

Отже, кінець серпня радує жителів краю справжньою літньою погодою. За прогнозами синоптиків, попереду ще чимало спекотних днів.

Софія Романська