На Тернопільщині метеорологічну ситуацію зумовлює циклон. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в області зберігатиметься похмура погода. Ймовірність опадів залишатиметься високою протягом доби.

Синоптична ситуація у краї залишатиметься мінливою. Денної пори переважно дощитиме, температурні показники підвищуватимуться до 14 градусів тепла.

«Нарешті почне теплішати. Температура повітря вдень у більшості областей України становитиме +10 +16 градусів. Цю обнадійливу репутацію вересня підмочать дощі та спробує поламати сильний північно-західний вітер. Атмосферний фронт північного циклону принесе дощі, часом помірні, навіть і до сильних. Посилиться вітер північно-західного напрямку, можливі штормові пориви. Трохи почне підвищуватися температура повітря – після, як зачарованих, +7+9 градусів нарешті стовпчики термометрів зрушать до +11+13 градусів. Проте на фоні зміни погоди – із дощем та сильним вітром – ця приємна метаморфоза буде малопомітною», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відчутно потеплішає на Тернопільщині у неділю. Втім, ймовірність дощів теж залишатиметься високою.