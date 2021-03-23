Коли на Тернопільщині нарешті потепліє?

Протягом доби на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до двох градусів тепла. Холоднечу посилюватиме північно-західний вітер та підвищений рівень вологості.

Волога погода охопить весь західний регіон. Місцями можливий невеликий сніг, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

«Вітер додаватиме до вогкості та холодного повітря свій синоптичний дискомфорт – буде рвучким, часом до сильного, північного напрямку. Температура повітря найближчої ночі становитиме 0-5 морозу, вдень очікується +1+5 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, негода протримається на Тернопільщині щонайменше до кінця тижня. Вихідними у краї передбачають невелике потепління, відтак метеорологічна ситуація більше нагадуватиме весняну пору. А от з наступного тижня тенденція до підвищення температурних показників посилиться.