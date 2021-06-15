Коли на Тернопільщині чекати справжнього літа?

Комфортну погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Температурні показники вдень коливатимуться від 17 до 21 градуса тепла. Втім, подекуди можливі дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у вівторок на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, можливі короткочасні дощі з грозами. Місцями дошкулятимуть пориви вітру. Температура повітря поступово підвищуватиметься, однак спеки цього тижня не прогнозують.

«5-го червня протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря, очікується +20 +25 градусів. Західна частина України побуде у переважно сухій повітряній масі. Тиждень загалом буде теплим, до помірної спеки, дощі – періодичні», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, далі дощів на Тернопільщині меншатиме. В регіоні тепло набиратиме обертів.