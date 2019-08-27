Тернопільщину охопила тридцятиградуана спека. Попри наближення календарної осені, серпень від своїх повноважень не відмовляється.

До кінця тижня в регіоні буде досить спеконтно. Втім, дещо знизяться температурні показники у четвер.

Серпень підбирається до осені потихеньку, – каже синоптик Наталка Діденко. Втім, робить він це таємничо і завуальовано.

«Ніби й температура повітря висока, літня, проте саме поєднання спеки та сухої тривалої погоди так висушує і скручує листя у якісь іржаві кандібобери, що сумнівів не залишається – скоро Перше вересня. 27-го серпня погоду України знову визначатиме антициклон. І визначатиме він цю погоду скільки бачить синоптичне око, тобто, ще довго. А це означає, що треба набратися терпіння на бездощів`я і поливати те, що потребуєж поливу. Бо сухе повітря, пересушене довкілля та курява з пилюкою домінуватимуть в Україні найближчими часом. Температура повітря протягом дня становитиме +26+32 градуси. Кому подихати свіжішим повітрям, можна гуляти вночі або рано-вранці: передбачається +13+17 градусів. Зниження температури повітря передбачається у четвер, 29 серпня, проте дощів так і не видно».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоценту, почнеться вересень також спекотною погодою. Втім, середньодобова температура повітря поступово знижуватиметься.

Софія Романська