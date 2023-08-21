Коли мешканці Тернопільщини зможуть передихнути від пекельної спеки?

Цього тижня на Тернопільщині знову передбачають спекотну погоду. Стовпчики термометрів вдень перевищуватимуть тридцятиградусні позначки. Втім, нічної пори можливі короткочасні дощі, які дещо охолодять повітря.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, поточний тиждень на Тернопільщині збереже високі температурні показники. Поля високого тиску сприятимуть переважно сухій погоді. Однак опади вже можливі.

«22 серпня передбачається мінлива хмарність. Обійдеться без істотних опадів, вітер північно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура вночі 16-21, вдень 27-32. Рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній. 23 серпня буде також хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19 , вдень 24-29».

За попередніми прогнозами, наступними вихідними у краї пройдуть дощі та грози. Опади сприятимуть похолоданню.