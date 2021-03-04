Демонтаж ковзанки триває на Театральному майдані Тернополя. Роботи планують завершити до вихідних.

Ковзанка цього року працювала від грудня до кінця лютого. За цей період її відвідало майже п’ятнадцять тисяч людей. За словами організатора “Файного зимового містечка-2021” Тараса Ковальчука, охочих покататися цьогоріч було більше, ніж торік. Ймовірно, це пов’язано із карантином і закриттям інших розважальних закладів.

“Найбільше відвідувачів було традиційно упродовж свят, новорічних, Різдвяних, на Водохреще. Працювала ковзанка майже три місяці. За цей час її відвідало близько п’ятнадцяти тисяч людей. Роботи з демонтажу ми розпочали наприкінці лютого. Розморожування ковзанки вже триває біля 10 днів. Більший обсяг робіт зроблений. Але попри те, що із сонячної сторони лід частково зійшов, робіт ще є чимало. Оскільки крига цього року досить міцна. Плануємо завершити роботу протягом тижня та до вихідних зачистити територію”.

Отже, вихідними мешканці міста зможуть прогулятися чистою площею. Комунальники планують завершити роботи до суботи.