Тиждень на Тернопільщині почнеться прохолодною погодою. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 9 градусів тепла. Також дошкулятиме поривчастий прохолодний вітер.

Другої декади квітня погодні перепади на Тернопільщині триватимуть. Втім, від середини тижня у краї очікується потепління. Позначки термометрів сягатимуть 17 градусів вище нуля. Тішитиме сонячна погода.

«Понеділок прийде із повним синоптичним кошиком. На Західній частині України буде холодно: +6 +13 градусів. Дощі 11-го квітня періодично відвідуватимуть наші регіони.Там, де температура повітря істотно знижуватиметься, там можливий мокрий сніг. На загальне потепління розраховуємо з 14-15 квітня. Підсилений підігрів помешкань усіма можливими і, головне, безпечними, способами – актуальний. Квіти виносити на відкритий балкон чи терасу – варто перечекати до кінця тижня», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Через погодні перепади у метеозалежних жителів краю може погіршуватися самопочуття. Загалом мінлива весняна погода простежуватиметься майже до кінця місяця.