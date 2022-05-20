Працівникам бюджетних організацій на Тернопільщині більше тижня затримують зарплати. Кошти не пропускають у казначействі. Вирішення проблеми обіцяють до кінця травня.

Деякі соціальні виплати вже профінансувало казначейство, – повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Зокрема, розпочалися виплати на дітей.

«Вчора було виплачено 804 млн. для нашої області. Це виплати на дітей. До кінця травня будуть виплачені всі суми. Є зараз затримки з платежами, казначейством, зриви великі в бюджеті. Прем’єр повідомив, що нам зараз потрібно 15 мільярдів євро, щоб забезпечити різницю в надходженнях. Міжнародні партнери дослухалися до України, почули, зараз готується пакет допомоги, МВФ, які дозволять вливатися коштам до нашого бюджету, але воно спрацює вже з червня», – зазначив на брифінгу Володимир Труш.

Нагадаємо, із затримкою зарплат стикнулися в установах, які фінансуються з державного бюджету. Проблему пояснюють нестачею коштів у державній казні.