Коліном в живіт: з’явилося відео, як працівники ТЦК проводять мобілізацію

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як працівники ТЦК, застосовуючи силу, витягають чоловіків з автобуса.

Автор відео стверджує, що воно було зняте 11 липня. Військові “мобілізовували” пасажирів автобуса “Микулинці-Тернопіль”. Про це повідомляє видання Терміново.

Один з чоловіків, якого забирали, просив у працівників військкомату “дати подзвонити”, проте вони сказали “для чого?”.

Відео закінчується тим, що чоловік у військовій формі б’є коліном в живіт призовника.

У коментарях в соцмережі люди здебільшого вкрай негативно оцінюють такі дії представників ТЦК. Дехто зауважує, що це відбувалося у присутності працівників поліції, які жодним чином не відреагували на застосування сили до громадян.

Ось деякі з коментарів:

Петя Вільгард: “ну і вкого ще є бажання щось захищати після такого?”

maksst663: “при поліцейському порушують права людини нонсенс ..”

Валентина 6848: “поліція в долі, як завжди!!! он скільки їх, чого вони тут???”

mihasiln: “Де дивиться президент. Ми демократична країна. Де.”

Bono_super cat: “6 лобурів з автоматами в глибокому тилу воюють з роботягами…”

DivergentUA: “якби там не було, але в раші такого немає….це просто …Яке НАТО? ЄС? Людей за собак вважають”

user2402497787619: “Уявіть тепер відношення безпосередньо командирів з підлеглими, якщо так мобілізовують! А потім немає бажаючих..ехх таку країну прос..ли”

Водночас окремі коментатори зазначають, що працівники ТЦК вимушені так діяти, оскільки чоловіки масово ухиляються від обов’язку захищати державу:

Анатолій П: “Молодці Хлопці Слава Україні Героям Слава Слава ЗСУ 🇺🇦 Уклоністив на Війну Україну Захищати”

Володимир Василюк: “Сома всі згадують про закони, але вибірково чомусь Як тягнути в ТЦК то не мають права А як захищати країну то ця норма їх не стосується”

DalirTV: “з одної сторони неправильно,а з другої так,бо хлопці тоже хочуть відпочинку.”

Protos: “Правильно! Ухилянтів у військомат. Засиділися біля жіночих цицьок”

greg: “На жаль приходиться так робити, лишилося одне сміття-бидляче, яке окрім палиці не розуміє нічого”