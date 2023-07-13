У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як працівники ТЦК, застосовуючи силу, витягають чоловіків з автобуса.
Автор відео стверджує, що воно було зняте 11 липня. Військові “мобілізовували” пасажирів автобуса “Микулинці-Тернопіль”. Про це повідомляє видання Терміново.
Один з чоловіків, якого забирали, просив у працівників військкомату “дати подзвонити”, проте вони сказали “для чого?”.
Відео закінчується тим, що чоловік у військовій формі б’є коліном в живіт призовника.
У коментарях в соцмережі люди здебільшого вкрай негативно оцінюють такі дії представників ТЦК. Дехто зауважує, що це відбувалося у присутності працівників поліції, які жодним чином не відреагували на застосування сили до громадян.
Ось деякі з коментарів:
Петя Вільгард: “ну і вкого ще є бажання щось захищати після такого?”
maksst663: “при поліцейському порушують права людини нонсенс ..”
Валентина 6848: “поліція в долі, як завжди!!! он скільки їх, чого вони тут???”
mihasiln: “Де дивиться президент. Ми демократична країна. Де.”
Bono_super cat: “6 лобурів з автоматами в глибокому тилу воюють з роботягами…”
DivergentUA: “якби там не було, але в раші такого немає….це просто …Яке НАТО? ЄС? Людей за собак вважають”
user2402497787619: “Уявіть тепер відношення безпосередньо командирів з підлеглими, якщо так мобілізовують! А потім немає бажаючих..ехх таку країну прос..ли”
Водночас окремі коментатори зазначають, що працівники ТЦК вимушені так діяти, оскільки чоловіки масово ухиляються від обов’язку захищати державу:
Анатолій П: “Молодці Хлопці Слава Україні Героям Слава Слава ЗСУ 🇺🇦 Уклоністив на Війну Україну Захищати”
Володимир Василюк: “Сома всі згадують про закони, але вибірково чомусь Як тягнути в ТЦК то не мають права А як захищати країну то ця норма їх не стосується”
DalirTV: “з одної сторони неправильно,а з другої так,бо хлопці тоже хочуть відпочинку.”
Protos: “Правильно! Ухилянтів у військомат. Засиділися біля жіночих цицьок”
greg: “На жаль приходиться так робити, лишилося одне сміття-бидляче, яке окрім палиці не розуміє нічого”