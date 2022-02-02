Українців у Настасові об’єднали спільне виконання пісень та танці на фестивалі «Коляда єднає Україну». Це було особливо символічно у День Соборності.

– Коляда – це те що об’єднує нас з духовної сторони. Треба робити все, щоб в період зимових свят такі фестивалі проводилися по всій території України, у кожному нашому містечку, щоб люди могли збагатитися духовно, – розповідає народний депутат України Іван Чайківський, ініціатор проведення фестивалю.

– «Зимова казка», «Коляда єднає Україну» – це приклад любові до рідної землі, до того села, де ти народився. Іван Чайківський є тим прикладом. Старається, працює для свого рідного села, зробивши такий прекрасний фестиваль, дбаючи про добробут громади та села, – коментує перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

– Добрий господар завжди радіє, коли до нього приходять гості. Звичайно є якісь турботи, але це турботи приємні: треба щось прибрати, щось прикрасити. Але, коли приходять гості ще й з колядою – це найбільша радість для господаря, – говорить заступник голови Великоберезовицької селищної ради Володимир Тимчій.

Організатори свята запросили на фестиваль гурти Go-A та «Ватра», Володимира Вермінського, Гриця Драпака, Юрія Футуйму, Василя Хлистуна та близько двадцяти колективів, котрі підтримували запальний настрій кількох тисяч гостей фестивалю.

– У мене найкращі враження, я люблю Настасів, я тут неодноразово був і ще буду. Дивіться, скільки народу приїхало. Я бачу франківські, львівські, чернівецькі, тернопільські машини. Маса народу приїжджає до Настасова. Всі хочуть подивитися на дійство, люди не знають, що таке справжня коляда, – народний артист України Гриць Драпак.

– Культура – це те, на чому тримається вся наша нація. Мова, культура, наші традиції – це те, заради чого ми живемо. Те, що передаємо в спадок своїм дітям, внукам та правнукам, тобто нашим майбутнім поколінням, – розповідає заслужений артист України Володимир Вермінський.

На території фестивалю діяв благодійний ярмарок, збирали кошти для порятунку Артемка Гудими.

– Волонтери з трьох сіл Микулинецької громади збирали солодощі, тістечка, від господинь для того, щоб привезти на благодійний ярмарок, щоб запропонувати це відвідувачам фестивалю, а гості жертвували кошти для Артемка Гудими з Тернополя. Через два тижні закривається збір коштів на його операцію по трансплантації кісткового мозку. Залишилося зібрати останній мільйон, а зібрано вже 9 мільйонів. Цей ярмарок відбувся під патронатом Благодійного фонду “Покрова», – розповідає виконавча директорка Любов Вовк.

Господарі і господині приймали кожного гостя та щедро пригощали їх шашликами, вже відомими настасівськими пампушками, соліннями, глінтвейном, коротше кажучи – всім, чим багаті.

– Дуже атмосферно. Ми дуже раді, що в Україні є місця, де можна так відпочити, – ділиться враженнями Марічка

– Все дуже сподобалося, ми задоволенні. Все дуже гарно, за що дякуємо громаді, – каже Алла.

– Дуже круто, людей це об’єднує. Запальні танці і гучні пісні – це круто, – каже Тетяна. Дійство організували Великоберезовицька громада, компанія «Агропродсервіс» та команда Івана Чайківського. Фестиваль «Коляда єднає Україну»став своєрідним завершенням роботи «Зимової казки в Настасові», проте ілюмінація прикрашатиме містечко до 15 лютого.