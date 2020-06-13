Дорожньо-транспортна пригода із смертельними наслідками сталася 11 червня в Городенці.

Правоохоронці попередньо встановили, що 46-річний мешканець Тернопільської області, керуючи автопоїздом у складі тягача «VOLVO ВК» та причепа «INTER CARS», рухався автодорогою сполученням «Татарів – Камянець-Подільський» в напрямку Коломиї, повідомили у секторі комунікації поліції області.

У Городенці в середній осі причепа розламався диск правого колеса, внаслідок чого воно від’єдналось з конструктивного місця кріплення та збило 57-річного пішохода. Останній йшов узбіччям дороги.

У результаті ДТП пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Водій – тверезий.

За цим фактом розпочато кримінальне за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.