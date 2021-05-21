Близько половини жителів Тернопільщини перехворіли на COVID-19. Такі результати досліджень обласного лабораторного центру. За інформацією епідеміологів, здобутий колективний імунітет сприяє зниженню рівня епідемії.

Наразі з коронавірусом на Тернопільщині бореться близько чотирьох тисяч жителів краю. Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на стаціонарному лікуванні перебуває 488 осіб. “Діючі активні випадки в області – 4130. Це 398,9 випадків на 100 тисяч населення. Інтенсивний показник захворюваності по області становить 6621,5 випадок на 100 тисяч населення, що перевищує в 1,2 рази загальнодержавний рівень, в Україні – 5671,7. У закладах охорони здоров’я на стаціонарному лікуванні перебуває 488 осіб, зокрема, 479 дорослих та 9 дітей. Ліжковий фонд під COVID-19 становить – 2482, з них забезпечено киснем – 2233. Вільні ліжко-місця під COVID-19 станом на сьогодні – 1994. Показник завантаженості ліжок по області – 19,7%”.

Попри зниження рівня захворюваності в області реєструють важкі випадки COVID-19. Лікарі пов’язують це із активністю нових штамів коронавірусу.