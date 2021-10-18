Віддавна юридичні уми дискутують з приводу того, чи може правопорушення чи злочин однієї людини тягнути за собою колективну відповідальність.

Власне, юристи, наскільки відомо, сходяться на тому, що це неприпустимо. І що покарання повинно падати саме на провинну голову і оминати тих, хто складає з отією головою якусь групу (клас, підрозділ, організацію і т.д.) Але так вже повелося серед людської спільноти, що усілякі конфліктні ситуації в її середовищі досить рідко вирішуються у юридичній площині, згідно з правилами – значно частіше на перший план виходить чиясь сваволя, самодурство, словом, отой самий сумнозвісний людський фактор,який нерідко заважає людям жити. Історичний бекграунд цього явища вельми строкатий і багатий. У армії стародавніх римлян, коли центурія чи когорта втрачала прапор або вчиняла бунт, вступала в дію так звана децимація. Милозвучна назва не повинна вводити в оману: тому з десятка воїнів, на кого випадав жереб, позаздрити ніяк не можна було – його забивали на смерть камінням чи палицями. Пізніше Чингізхан завів звичай страчувати увесь десяток своїх вилицюватих вершників, якщо між ними виявилася одна “паршива вівця”; якщо ж отих овець назбирувалося з десяток, задля профілактики відтинали голови (чи вигадували ще якийсь екзотичний спосіб) цілій сотні, серед якої, звичайно, були й абсолютно невинні…

Нове, як кажуть – давно забуте старе. У маршрутці, що трохи сонно рухалася вулицею міста, раптом прозвучав суворий і невблаганний голос водія: “Жіночко ззаду, розраховуйтеся за проїзд! Через вас всі пасажири будуть виходити через передні двері!”. Отут і пригадався одразу і Чингізхан вкупі з римлянами, і вихователька у дитсадку, яка відміняла прогулянку на двір, якщо хтось із нас, славних вихованців закладу, даруйте, обмочився в процесі денного сну. Її розрахунок, не виключено, був на те, що розлючений забороною прогулянки шмаркатий колектив, так би мовити, рішуче поставить порушника на місце. То, може, і отой водій теж вирішив, що непогано було б, якби знервовані пасажири якимось чином лінчували недобросовісну пасажирку?

Не можу стверджувати з певністю, але задні двері він так і не відкрив…