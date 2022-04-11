Хресна дорога за мир в Україні відбулася у Тернополі. Люди молилися у кожній парафії Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви.

Про це повідомив керівник пресслужби архиєпархїі отець Олег Харишин.

В Архикатедральному Соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Хресну дорогу очолили архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк, передає Суспільне.

Помолитися прийшли військові, волонтери, представники влади області і міста, пластуни, громада Тернополя і люди, які приїхали з інших областей.

До кожної стації хрест несли військові різних підрозділів Збройних сил України.

Отець Олег Харишин каже, ті люди, які не мали змоги бути присутніми у церквах через хворобу, перебування за кордоном або інші причини – могли дивитися онлайн-трансляцію Хресної ходи з Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

“Хресна дорога у Тернополі уже стала традиційною. Вона відбувається у місті із середини 1990-их років, відколи Українська Греко-Католицька Церква вийшла з підпілля. Щороку участь беруть тисячі людей. Раніше вони разом зі священниками проходили вулицями центру міста, зупиняючись біля 14 стацій, молячись і роздумуючи над життям Ісуса Христа. Цьогоріч ми не організовували Хресної ходи містом через військовий стан. Але кожен хто хотів – міг долучитися у місцевих храмах або за допомогою онлайн-перегляду”, – розповідає священник.

Учасники Хресної дороги просили Божого заступництва для всього українського народу.

“Молилися за українських матерів, які у тривозі за майбутнє своїх дітей, за усі країни та народи, що допомагають Україні у нерівній важкій боротьбі, за волю та правду, за українських волонтерів та за усіх небайдужих людей. А найбільше – за захисників, за усіх поранених воїнів, полонених, щоб Господь зцілив їхні рани та полегшив їхні страждання. З благословення Митрополита Василія були укладені та прозвучали особливі молитовні наміри, які охоплюють найбільш постраждалі міста України та тих осіб, які сьогодні найбільше потребують молитви через складні воєнні обставини. А саме: за столицю Київ і Київщину, за Суми і Сумщину, за Харків, Миколаїв, Маріуполь, Запоріжжя, Енергодар, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг та інших. Ця Хресна дорога дуже важлива, особливо зараз, адже спільна молитва об’єднує людей у такий нелегкий час. Колективна молитва – дуже сильна і з її допомогою ми сподіваємось випросити у Господа духовної допомоги нашим воїнам і всьому українському народу. Молитва – це теж зброя, яку ми використовуємо заради добра”, – розповідає отець Олег Харишин.