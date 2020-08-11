55-річному «колекціонерові» загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

– У ході проведення заходів під умовною назвою «Зброя та вибухівка» оперативні служби нашого відділення отримали інформацію про те, що 55-річний житель одного з сіл району може зберігати у себе заборонені предмети, – розповів начальник Зборівського відділення поліції Артем Колодій. – Під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Зборівського районного суду наші співробітники спільно з вибухотехніками Головного управління за місцем проживання чоловіка виявили та вилучили сімнадцять найменувань набоїв, вибухової речовини та холодної зброї.

Серед речових доказів: майже два кілограми гранульованої речовини, схожої на порох, три корпуси гранат, майже пів сотні різнокаліберних набоїв та вісім предметів, схожих на штик-ножі. Усі предмети вилучені та будуть направлені на експертизу в експертно-криміналістичний центр.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.