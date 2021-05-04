Колекція одягу студентів Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму зайняла третє місце у п’ятому Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості України».

Це щорічний конкурс для навчальних закладів професійної освіти швейного профілю на найкращі колекції. Цього року свої заявки на участь подали 66 закладів зі всієї України.

Щороку тема конкурсу змінюється і пропонуються різні номінації. У різні роки учасникам треба було створити колекції одягу для масового виробництва, для працівників готелів і ресторанів, для дитячих мистецьких колективів, для персоналу театрів і музеїв, солістки і соліста театру. А минулого року учасникам конкурсу запропонували придумати одяг для школярів, молоді, спортсменів, використовуючи світловідбивні елементи: стрічку або флікери. Темою цього року стала «Fashion візитівка». Джерелом натхнення могли бути історико-культурні традиції та географічні особливості регіону, історія закладу чи студентський креатив. Переможців визначали у трьох номінаціях: «Фентезі», «Street style», «Етно». Також було ще два дипломи за глядацькі вподобання та за культурну цінність проекту.

Колекція тернопільського училища «Зона комфорту» зайняла призове місце у номінації «Street style». На її створення студентів надихнув статус Тернополя, який місто отримало у 2020 році – «Молодіжна столиця України». Для пошиття одягу вони обрали м’які тканини, сучасний крій, який не обмежує рухів та створює особливу зону комфорту. Всього у цій номінації брали участь 23 навчальні заклади.

– Номінація «Street style» показала дуже багато цікавих дизайнерських рішень, – зауважила під час оголошення переможців конкурсу Голда Виноградська, голова національного галузевого партнерства в легкій промисловості України – Голова журі. – За рішенням журі Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму посідає третє місце у номінації «Street style». Це сучасна колекція трикотажного одягу, якою вже навіть члени журі цікавляться і запитують де її можна замовити. Заклад отримує Диплом, статуетку-символ конкурсу та подарунок від «Фешн глобус юкрейн».

Фото із сайту конкурсу