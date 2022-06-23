Поліціянти розкривають антиукраїнську колабораційну діяльність на Тернопільщині. Жителів краю просять сприяти правоохоронцям. У разі виявлення лозунгів, символів, характерних ворогові, просять повідомляти у поліцію та СБУ.

Як зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол, випадки колабораційної діяльності зафіксували у Чорткові.

«У Тернопільській області проводиться відпрацювання антиукраїнської колабораційної діяльності. Я звертаюся до всіх, у випадку виявлення лозунгів, критики, повідомляйте поліції та Службі безпеки України. Ми будемо цю інформацію збирати, розслідувати, притягувати таких людей до відповідальності. Вже є кілька кримінальних проваджень, які розслідуються».

Додамо, на Тернопільщині відкрито 5 кримінальних проваджень. Справи стосуються осіб, які видають себе за волонтерів. Деякі шахраї представляються державними службовцями і просять перерахувати гроші на армію.