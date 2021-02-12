Кохати і бути коханим: що думають українці про День Валентина

За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 6-8 лютого 2021 року, для 43% опитаних українців важливіше бути коханими, ще 38% – кохати самим.

Для молоді, чоловіків, а також людям, що перебувають у стосунках менше 3-х років важливіше кохати самим. Натомість жінки більше надають перевагу бути коханими.

55% планують дарувати подарунки на День святого Валентина. За останні два роки цей показник дещо зріс (з 49% у 2019 до 55%). Водночас 43% не планують.

Частіше планують дарувати подарунки чоловіки, молодші опитані та незареєстровані подружні пари.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 6-8 лютого 2021 р.