На Тернопільщині вже зробили півсотні бустерних доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Наразі такі щеплення проводять для людей, старших 60 років.

За інформацією МОЗ, бустерна доза дозволена для людей віком від 60 років через 6 місяців після другого щеплення. Для цієї дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам. “У нашій області вже розпочато введення бустерної дози. Першими отримали бустерні дози медичні працівники. Вже можемо щеплювати людей, старших 60 років. Якщо в людини є бажання провести бустерну дозу, від попереднього щеплення пройшло більше, як сто днів, то можемо зробити це. Для бустерної дози перевагу надаватиметься м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, за такими схемами: перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer; перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer; перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer; перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами”.

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від COVID-19.