31 березня відбудуться вибори Президента України. З ймовірністю у 99% ці вибори будуть двотуровими, тобто жоден з претендентів в першому турі не має шансів набрати 50%.

Результати нашого попереднього опитування щодо довіри до фракцій в міськраді , яке “висіло” кілька місяців, свідчать про антисистемні настрої, що панують у нашому суспільстві. Люди втомилися від представників системи і не довіряють традиційним партіям.

Власне, тому ми запитуємо наших читачів не за кого вони збираються голосувати 31 березня, а кого хочуть бачити Президентом України? У такій постановці питання ми прагнемо, щоб читачі не мислили за принципом “меншого зла”, який так популярний під час усіх наших виборів Глави держави, а висловилися щодо власної бачення майбутнього держави.

Отже, ми просимо Вас назвати, кого з кандидатів Ви хочете бачити Президентом України?

1) Безсмертного Романа;

2) Гриценка Анатолія;

3) Зеленського Володимира;

4) Кошулинського Руслана;

5) Ляшка Олега;

6) Наливайченка Валентина;

7) Порошенка Петра;

8) Тимошенко Юлію;

9) Шевченка Олександра;

10) Інша особа, якої немає серед кандидатів.

Взяти участь в опитуванні можна, обравши потрібний варіант на головній сторінці сайту.