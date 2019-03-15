31 березня відбудуться вибори Президента України. З ймовірністю у 99% ці вибори будуть двотуровими, тобто жоден з претендентів в першому турі не має шансів набрати 50%.
Результати нашого попереднього опитування щодо довіри до фракцій в міськраді , яке “висіло” кілька місяців, свідчать про антисистемні настрої, що панують у нашому суспільстві. Люди втомилися від представників системи і не довіряють традиційним партіям.
Власне, тому ми запитуємо наших читачів не за кого вони збираються голосувати 31 березня, а кого хочуть бачити Президентом України? У такій постановці питання ми прагнемо, щоб читачі не мислили за принципом “меншого зла”, який так популярний під час усіх наших виборів Глави держави, а висловилися щодо власної бачення майбутнього держави.
Отже, ми просимо Вас назвати, кого з кандидатів Ви хочете бачити Президентом України?
1) Безсмертного Романа;
2) Гриценка Анатолія;
3) Зеленського Володимира;
4) Кошулинського Руслана;
5) Ляшка Олега;
6) Наливайченка Валентина;
7) Порошенка Петра;
8) Тимошенко Юлію;
9) Шевченка Олександра;
10) Інша особа, якої немає серед кандидатів.
Взяти участь в опитуванні можна, обравши потрібний варіант на головній сторінці сайту.