Шістдесят адміністративних протоколів через порушення карантину склали поліцейські минулого тижня на Тернопільщині.

Доведеться відповідати перед законом керівникам торгових закладів, ресторанів, перевізникам, які не дотримувалися санітарно-епідеміологічних правил.

Через ускладнення епідемічної ситуації з COVID-19 на Тернопільщині посилили карантинні вимоги. Стежать за їхнім виконанням правоохоронці, – повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Відтак у період з 20 по 25 червня зареєстровано 62 порушення норм карантину.

“За усіма порушеннями складено адміністративні протоколи. Зокрема, найбільше порушень виявлено в обласному центрі, Тернопільському, Підволочиському, Заліщицькому та Збаразькому районах. Більшість з них – щодо керівників й працівників торгових закладів, установ харчування та перевізників за перевезення пасажирів понад норму”.

Додамо, у Тернополі перевірки магазинів і торгових закладів проводить держпродспоживслужба спільно із інспекторами держпраці. Наразі ці мобільні групи практикують роз’яснювальну роботу; наступного тижня порушників притягуватимуть до відповідальності.

Софія Романська