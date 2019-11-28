Завершується відбір на посади голів районних адміністрацій через так званий соціальний ліфт. Як не дивно, бажаючих стати ліквідаторами власних районів не бракувало.

Завдання – демонтувати райони

Нагадаємо, що за наслідками адміністративно-територіальної реформи, яка має відбутися наступного року, 14 з 17 районів Тернопільської області будуть ліквідовані, а повноваження РДА – передані на рівень громад. І, фактично, на нових голів районів буде покладена болісна функція розформування органів влади на районному рівні, масові звільнення в бюджетній сфері та, зрештою, ліквідація районів.

Квоти мажоритарників і близьких знайомих

Незважаючи на це, охочих спробувати себе в ролі «гробаря» було достатньо, щоб справити враження конкурсу. Хоча, як кажуть деякі учасники, відбір здебільшого нагадував реалізацію раніше досягнутих домовленостей. Кажуть, що квоти на призначення мали нардепи від «Слуги народу». В першу чергу мажоритарники. У північних районах питалися думки Василіва, в південних – Гевка. В центральних районах, де «слуги» програли мажоритарку, вийшла «солянка». Щось дісталося лобістам самого Сопеля, решта роздали партіям-сателітам Зе-команди. У виграші – колишні соратники Сопеля з «Громадянської позиції», якими заповнять багато вакансій і в області, і в районах. Подекуди пощастить навіть функціонерам з «Народного фронту» та «Самопомочі». Хоча у кількох районах посади можуть отримати колишні порошенківці та навіть регіонали. Але наївні виборці будуть вірити, що то соціальний ліфт. Інакше бути не може. Люди мусять вірити у казку про доброго царя і поганих бояр…