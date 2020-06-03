Деяких підприємців у Тернополі звільнили від плати за оренду комунального майна на період карантину.

Йдеться про орендарів, які в період запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів по запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19 на території Тернопільської міської територіальної громади призупинили діяльність в орендованих приміщеннях комунальної власності та звернулися в указаний період до орендодавця з відповідною письмовою заявою. Вони не сплачивуватимуть за оренду приміщень з 17 березня і до закінчення терміну дії карантину. Відповідний проект рішення прийняли на черговому засіданні виконачого комітету 3 червня.

– У зв’язку із заходами по запобіганню поширення на території України «COVID-19» сесією та виконкомом Тернопільської міської ради були прийняті рішення про звільнення суб’єктів господарської діяльності від плати за оренду приміщень, які перебувають у комунальній власності, – зауважив Володимир Дідич, зступник міського голови. – Усього до переліку увійшли 15 суб’єктів господарювання. Серед них є й АТ «Український будівельно-інвестиційний банк». Банківські установи від орендної плати ми не звільняємо, оскільки вони не припиняли свою діяльність. Але тут йдеться про термінали вказаного банку, які розташовані у приміщенні ЦНАП та управління державної реєстрації, і які були закриті для відвідування, відповідно суб’єкт не міг здійснювати своєї діяльності.

За пропозицією заступника міського голови Вікторії Остапчук двох підприємців виключили із переліку через те, що вони мають заборгованість по сплаті податку за землю. Рішення щодо них переглянуть після погашення заборгованості. Стосовно ще трьох підприємців міський голова дав доручення запросити їх на комісію по зарплаті, оскільки у них вона нижча за мінімальну. Якщо підприємці не погодяться підняти зарплату до середньої, то будуть піднімати питання про розірвання з ними договору про оренду приміщень.

Ольга Трач