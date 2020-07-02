У Тернополі людей з груп ризику тестують на антитіла до коронавірусу. Зокрема, такі дослідження проводять медичним працівникам.

ІФА-тестування показують рівень колективного імунітету, а відтак готовність до другої хвилі епідемії, яку прогнозують на осінь.

“Минулим штабом було прийнято рішення про переведення лікарні швидкої допомоги для лікування хворих на коронавірус, всі підготовчі етапи проведені, розгорнуті додаткові ліжка. Продовжуємо проводити ІФА-тестування медичним працівникам. В стоматологічній поліклініці №1 завершено таке тестування, у лікарні №2 ІФА-тестування зроблено 728 працівникам. Жодного позитивного результату не виявляли, всі негативні. У лікарні №1 проведено таке тестування шістдесяти працівникам. Вони вже отримали свій апарат ІФА-аналізатор і планують далі проводити тестування на своєму апараті. Центр первинної-медико-санітарної допомоги — проведено 212 тестувань, виявлено 11 позитивних результатів”, – розповів начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Загалом в області провели 1366 ІФА-тестувань. Імунітет до коронавірусу виявлено лише у 24 осіб.

Софія Романська