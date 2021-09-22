Трьох людей оштрафували через загибель працівника під завалами ґрунту в Тернополі.

Йдеться про випадок, який стався 22 червня цього року на вулиці Протасевича. Там стався зсув ґрунту під час прокладання дощових колекторів. Внаслідок цього один працівник загинув, повідомляє Суспільне.

Завідувач сектору розслідувань обласного управління Держпраці Михайло Бойко розповів про результати розслідування цього випадку. Каже, за технологією проведення робіт люди тоді не повинні були знаходитися в траншеї:

“Згідно з обставинами, впала лопата в працівника, який загинув. В цей час проїжджав великотоннажний автомобіль і обвалилася частина ґрунту. Другий працівник, який хотів йому допомогти, опустився в траншею. Його теж присипало, але залишився живий. Матеріали направлені в поліцію. Там визнано винними три особи. Це виконавець робіт, майстер і сам працівник. Тому що в інструкції для працівника написано, що він повинен виконувати ту роботу, яку йому доручено, а він не дбав про особисту безпеку. Знаючи, що роботи проводяться по наряду і він не повинен був там знаходитись, чоловік спустився. Крім того, звичайно, що і виконроб, і майстер повинні були не допустити цього”.

За словами Михайла Бойка, адмінпротоколи склали на виконувача обов’язків директора будівельного підприємства, де працював робітник, а також на майстра та виконроба. Згідно з цими протоколами, їх оштрафували на суму від 340 до 850 гривень.

Кореспонденти Суспільного телефонували до інженера з охорони праці підприємства, на якому працював чоловік, Сергія Шумського. Він відповів, що зараз у відпустці й коментувати ситуацію не хоче.

Нагадаємо, 22 червня робітник копав траншею на глибині приблизно 3 метри для прокладання дощових колекторів.