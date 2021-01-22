Майже триста порушень умов локдауну виявили інспектори Держпродспоживслужби на Тернопільщині.

Щодо порушників склали 75 адміністративних протоколів та 263 приписи. Порушення в основному стосувалися роботи ресторанів, магазинів, інших торгово-розважальних закладів.

Держпродспоживслужба та поліція продовжують перевірки на виявлення порушень локдауну, – каже начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Нінель Цяпа. Загалом від початку посилених карантинних обмежень в області перевірили понад дві тисячі суб’єктів господарювання.

«Обмеження локдауну стосувалися насамперед проведення будь яких масових заходів чи розважальних заходів, прийому людей у закладах громадського харчування. Заклади не є повністю закритими, а працюють тільки на замовлення. Також у цей період заборонене функціонування торгово-розважальних центрів, спортивних залів, басейнів. Також діють обмеження щодо груп товарів», – каже Нінель Цяпа.

Після завершення локдауну Україна повернеться до карантинних обмежень помаранчевої зони. За попередніми планами Уряду, вони триватимуть до квітня.