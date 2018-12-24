Кого підтримає “Народний фронт” на посаду Президента, розповів Роман Заставний

24/12/2018 Розмір тексту:

Разом із Новим роком в Україні офіційно стартує президентська кампанія. Як припускає народний депутат з Тернополя Роман Заставний, учасників виборчих перегонів цього разу буде рекордна кількість, можливо, навіть близько ста.

«Я навіть не уявляю, як українці мають розібратися в цьому «іконостасі» кандидатів», – каже Роман Заставний.

Він повідомив, що політсила «Народний Фронт» буде висувати поки що не кандидата, а вимоги до майбутнього президента України. Та людина, яка буде відповідати певним критеріям, гіпотетично може розраховувати на підтримку народнофронтівців.

«Поки що партія не бачить такої людини, – зізнався Роман Заставний. – Але в мене є сумніви, що вона з’явиться».

На запитання: чи піде Арсеній Яценюк в президенти? – Роман Йосипович відповідає, що швидше за все, ні.

«Можу, знаючи його 10 років та спілкуючись достатньо близько, запевнити, що він реально оцінює свої шанси. Українці зараз мусять прийняти вал усіляких обіцянок, а в найближчі 4 місяці нам буде «все, завжди і безкоштовно». Тобто майже всіх кандидатів на кожного українця буде «валитися манна небесна».