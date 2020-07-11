Влітку на Тернопільщині почастішали випадки стихійної торгівлі. Раніше поліцейські попереджали торговців, тепер притягуватимуть до відповідальності. Штраф за таке порушення – від 17 до 34 тисяч гривень.

Стихійна торгівля найбільш поширена в обласному центрі. Нелегально реалізовують продукцію поблизу ринків. Відтак поліцейські проводять профілактичні рейди.

«Раніше по овочевому ринку ми профілактично працювали, зараз вже цього практично не робимо. В нас є два матеріали для складання адміністративного протоколу. Керівники ринки запевняють, що будуть контролювати цей процес. Але, на жаль, бачимо, що порушення продовжуються. Відтак ми мусимо вживати необхідних заходів», – зазначив на засіданні міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Відповідальні за стихійну торгівлю керівники ринків. Відтак уразі фіксування порушення їх притягуватимуть до відповідальності.

Софія Романська