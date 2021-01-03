На Тернопільщині формують план вакцинації від COVID-19. У першу чергу вакцинуватимуть людей з груп ризику — медиків, літніх людей з хронічними хворобами, поліцію, військових, освітян.

Про це повідомила на селекторній нараді начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Наразі в Україні визначають терміни і логістику постачання вакцини від COVID-19, а також алгоритм дій медиків і населення. “Вакцинацію слід зорганізувати і скоординувати таким чином, аби забезпечити щеплення якісно і доступно. У першу чергу вакцинуватимуть людей з груп ризику. Відтак розпочали у цьому напрямку роботу в управлінні, центрі громадського здоров’я. Доручено створити кадрові резерви осіб, що будуть задіяні у вакцинації, забезпечити кабінети для проведення щеплення, місця для зберігання вакцин та холодильне обладнання, а також посилити протиепідемічний режим у даних місцях. Опрацьовуємо варіанти алгоритму дій вакцинації в області. Розуміючи складність даної ситуації, нам потрібно спільно спланувати кампанію імунопрофілактики в Тернопільській області”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, у країнах ЄС минулого тижня почалася масова вакцинація населення від COVID-19. Вакцина “Pfizer/BioNTech” від коронавірусу є першим препаратом, який був схвалений у Європейському Союзі.

Додамо, на Тернопільщині лабораторно підтверджено понад 34 тисячі випадків коронавірусу, зареєстровано 450 летальних випадків.