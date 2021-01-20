На Тернопільщині готуються до вакцинації від COVID-19. В області створили 11 бригад на базі десяти Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Вони займатимуться щепленням населення від коронавірусу.

Першій хвилі вакцинації підлягають медики, які надають допомогу хворим на COVID-19, члени мобільних бригад, які проводять забір для ПЛР-тестування, працівники соціальних закладів та їх підопічні, представники Збройних сил України та Нацгвардії, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У другій черзі – люди з групи ризику.

«Розпочалися підготовчі роботи для проведення вакцинації. Ми створюємо бригади, які будуть цим займатися. Зокрема, над цим буде працювати одинадцять бригад за рахунок десяти закладів. Ця робота покладена на центри первинної-медико-санітарної допомоги. У Тернополі буде створено дві таких бригади. Кожна бригада складається з лікаря, медичної сестри, водія. Цю інформацію ми вже подали у Міністерство охорони здоров’я. Наразі ми формуємо склад тих категорій громадян, які підлягають для першої хвилі вакцинації – це лікарі, члени мобільних бригад, працівники та вихованці соціальних закладів, військовослужбовці».

Епідеміологи у боротьбі з COVID-19 покладають надію на вакцинацію. Оскільки набутий імунітет після перенесення хвороби захищає лише кілька місяців, а далі людина знову вразлива до вірусу.