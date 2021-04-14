Кого на Тернопільщині щеплюватимуть новою вакциною від коронавірусу?

1200 доз вакцини «СoronaVac» отримала Тернопільщина для щеплення від COVID-19. Її застосовуватимуть для імунізації маломобільних груп населення, освітян, спортсменів.

Вакцинація стовідсотково не захищає від коронавірусу, – кажуть епідеміологи. Однак імунізація допоможе уникнути важких форм захворювання.

«Отриманою вакциною насамперед щеплюватимуть маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають. Також імунізуватимуть: освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; співробітників патрульної поліції”, – повідомила на брифінгу начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Загалом на Тернопільщині від коронавірусу щепили понад 16 тисяч осіб. Дотепер застосовували вакцину «Ковішилд». Охочим вакцинуватися радять звертатися до сімейних лікарів.