Обов’язкову вакцинацію запровадять для чиновників та освітян.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, такий підхід передбачає чинне законодавство.

Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення національного законодавства, що обов’язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. “Пропонуємо розпочати впровадження обов’язкових профілактичних щеплень від COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій”, – зазначив Віктор Ляшко.

На Тернопільщині працює 37 791 працівник освіти, з яких вакциновано майже 30000 осіб, що становить близько 80 % від загальної кількості. Рівень вакцинації держслужбовців теж сягає 80%. Як зазначила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельва, відчутно зросли темпи щеплення цього тижня. Імунізацію проводять мобільні бригади, центри та пункти щеплення.