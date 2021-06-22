Тихим, сонячним і мирним видався сьогоднішній ранок. А рівно 80 років тому на величезній території від Балтійського моря до Чорного все гуркотіло, вибухало, вищало і палало. Німецький вермахт рушив на схід і рушив не на маневри, а з цілком визначеною воєнною метою.

До порівняно недавнього часу у нашій історичній свідомості усе було чітко і однозначно: Гітлер – агресор і окупант, а Радянський Союз – безневинна жертва віроломного нападу. На цьому будувалася й виховна робота у школах. З тих часів пам’ятаю позакласні заходи, неодмінними учасниками яких були ветерани “великой отечественной”. І у кожного з них у розповідях про бойове минуле звучали фрази про “фашистські полчища, які перли на нас”, і про “переважаючі сили ворога”, котрі довелося мужньо відбивати, і про “армади броньованих потвор”, що сунули на наші позиції… Дитячий розум приймав усе сказане на віру. А німецький солдат поставав у касці, з рукавами, закоченими до ліктя і з автоматом МР, з якого строчив довгими чергами і який кидав за найменшої загрози, підіймав руки догори і злякано волав “Hitler kaput!” А офіцер завдяки численним фільмам того часу – хоч і по-пруськи вимуштруваним, але нерідко п’яним, безпричинно жорстоким і – теж готовим до “Hitler kaput!” за першої-ліпшої нагоди. А їхні танки ладні були яскраво спалахувати від кинутої пляшки із запалювальною сумішшю…

Коли ж я, “завантажений” цією інформацією, приїжджав улітку в село до діда, який був свідком тих часів, то почуте від нього значною мірою суперечило тому, що закладала в дитячу голову ідеологічно-виховна машина. І в отій голові виникав, висловлюючись сучасною термінологією, своєрідний когнітивний дисонанс. З дідових слів виходило, що німецький офіцер був зразком дисципліни, акуратності та виховання, чим вигідно відрізнявся від своїх радянських колег. І солдати вермахту, хоч і полюбляли часом хильнути місцевого самогону, пограти на своїх губних гармошках і полапати сільських дівчат, все ж дотримувалися певних норм поводження, чим, знову ж таки, відрізнялися від червоноармійців, які нерідко, зайнявши якесь село, вдавалися до відвертого грабунку, та ще й з “політичним обгрунтуванням” (“Ты фрицов у себя привечал, а своих не хочешь?!”). А грізний німецький Tiger-VI, зайнявши зручну позицію он там (дід показував рукою в бік поля), за короткий час вивів з ладу з десяток одиниць радянської бронетехніки, яка пересувалася надто безтурботно…

Вже пізніше, коли згадував оті дідові розповіді та співставляв їх з шкільними виховними уроками, почали виникати деякі запитання. Це ж скільки отим клятим фашистам треба було мати сил, полчищ і броньованих потвор, щоб на кожній ділянці фронту, якщо вірити почутим оповідкам, створювати чисельну перевагу? Адже воювали вони не лише проти наших героїв, а й на інших фронтах. І якщо тих супостатів справді було так багато і вони безперервно на нас сунули, то звідки взялося співвідношення бойових втрат червоної армії та вермахту, відповідно, 4,5:1? Адже втрати тих, що “сунуть”, завжди більші, ніж тих, котрі обороняються…

Такі ось думки цього мирного дня 22 червня 2021 року. Для мого діда ж цей день 80 років тому означав початок нової череди бід. На які було так багате оте, за висловом нашого поетичного класика “двадцять кляте століття”…