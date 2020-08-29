Новий рекорд встановили у Тернополі на День міста. Називається він «Найбільше вишитих картин про Тернопіль».

Автором цього рекорду стала тернополянка Ірина Кошелінська. А зафіксували його під час відкриття виставки вишитих робіт майстрині «Мій давній вишитий Тернопіль» в українському домі «Перемога» 28 серпня.

Для експозиції Ірина Кошелінська відібрала 18 робіт, на яких нитками відтворено давні архітектурні споруди міста та види вуличок. За основу майстриня бере старі фотографії міста. Завантажує їх у спеціальну програму, яка перетворює їх у схему для вишивки. Для кожної картини намагається підібрати одну кольорову гамму. Зазвичай на одну роботу йде більше десятка відтінків одного кольору: сірого, зеленого, синього, коричневого. Робота над картиною може тривати 2-4 місці, залежно від складності.

– Найперша моя робота – це вулиця Руська, – розповіла Ірина Кошелінська. – Вишивка для мене стала арт-терапією. Коли закінчила її, то навіть не думала, що це переросте у серію робіт. Згодом почала цікавитися історичними місцями міста, не знала, що у нас була синагога, довго не знала про Парафіяльний костел, не знала, що у нас був такий гарний залізничний вокзал. А біля Єзуїтського костелу ходила щодня, виросла в тому районі. Кожна картина – це якась моя особиста історія. Гімназія на вулиці Франка – це школа до якої я ходила. Відтворила у вишивці і фрагмент вулиці Франка, і колишню віллу Грабовських, а тепер дитячу бібліотеку – мріяла туди зайти і подивитися, як колись люди жили. Коли вперше потрапила до середини, то просто ходила все роздивлялася. Вишивала цю картину з особливим теплом. Остання робота, яку я вишивала, була найскладнішою – вулиця Сагайдачного. Усе це мене дуже захопило і зараз прошу всіх ділитися старовинними фотографіями. Зараз для мене вшивка – це задоволення, моя душа.

Вишиті картини Ірини Кошелінської мають одну особливість: роздивлятися їх необхідно з певної відстані, оскільки при приближенні вони втрачають об’ємність, цілісність. Частину робіт також зібрали у календар на 2020 рік. У ньому поряд із фотографією вишитої картини поданий сучасний вигляд того чи іншого місця. Вишиває Ірина Кошелінська також історичні місця Тернопільщини. Серед робіт є костел у Байківцях, Вишнівецький палац, Бернардинський костел у Збаражі.

Ольга Трач