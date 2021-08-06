На Тернопільщині сусідські чвари перейшли у розбірки із застосуванням фізичної сили. Справа дійшла до суду.

Йдеться про події майже річної давності, коли у Гусятинському районі на пасовищі побилися дві літні сусідки, пишуть Тернополяни.

«22 серпня 2020 року близько 08 години 00 хвилин потерпіла виганяла худобу на пасовище, яке розташоване на відстані близько 500 м. від її домогосподарства у с. Увисла, Гусятинського району Тернопільської області. На пасовищі вона зустріла свою сусідку із якою у неї виник словесний конфлікт на ґрунті неприязних відносин.

В подальшому, під час словесної суперечки в сусідки виник злочинний умисел на заподіяння тілесних ушкоджень потерпілій, реалізуючи який вона підійшла до останньої. Тримаючи у правій руці металевий прут, підозрювана нанесла ним один удар в ділянку голови зліва. Від вказаного удару жінка отримала тілесне ушкодження у вигляді забійної рани лобової ділянки волосистої частини голови зліва, яке за ступенем тяжкості належить до легкого тілесного ушкодження, що призвело до короткочасного розладу здоров`я.», — йдеться у рішенні Гусятинського районного суду.

Конфлікт припинив син однієї з жінок, який розборонив «суперниць». Згодом підозрювана розповіла, що потерпіла нібито кляла її та усю родину і навмисно відганяла теля, через що суперечка переросла у бійку.

Опитали і свідків події. Так, чоловік потерпілої розповів, що коли він приїхав, підозрювана вже йшла по городі додому та обзивала всіляко його дружину. Та була вся в крові, з синяками і з розбитою головою, з якої текла кров. Зі слів потерпілої, била її зловмисниця залізним штиром. Після цих подій поранена жінка з чоловіком поїхали в лікарню Гусятина, де їй надали медичну допомогу. Зі слів чоловіка потерпілої, в результаті отриманих травм його дружина стала скаржитись на часті головні болі, вона постійно знервована та змушена пити заспокійливі таблетки.

«Крапку» у цій справі поставив суд, який визнав підозрювану винною та зобов’язав сплатити державі 1 360 грн штрафу. Також пенсіонерка повинна оплатити потерпілій: 3705 18 копійок матеріальної шкоди та 3000 гривень моральної шкоди, а ще — 3500 гривень витрат, понесених на правову допомогу.