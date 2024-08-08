Зловмисники підробляли продукцію відомих брендів, чим завдали потерпілим збитків на понад 10 мільйонів гривень. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації слідчі відділу розслідування особливо важких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області вийшли на слід злочинної групи, яка тривалий час займалася виготовленням та реалізацією підроблених засобів захисту рослин. Уже відомо, що організував протиправний бізнес житель Чортківського району. До злочинної діяльності залучив щонайменше чотирьох спільників.

Зловмисники ретельно організували постачання тари та відповідних розпізнавальних знаків, що відрізнити їх від оригіналу було неможливо. От тільки в складі підроблених гербіцидів, фунгіцидів та протруйників – ні грама діючої речовини, – і це підтвердила експертиза. Пропонований шахраями товар містив воду, олію, клей та барвник.

Відомо, що підроблений товар зловмисники збували через інтернет-магазини. Заманювали покупців ціною, інколи вдвічі-втричі дешевшою за реальну вартість. Суміші, як правило, купували невеликі фермерські господарства з усієї України. За попередніми даними, своєю злочинною діяльністю фігуранти завдали збитків компаніям, зокрема, аграрному товариству «Байєр» та іншим, брендами яких маркували свої фальсифікати, на суму понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили місце, де здійснювалося виготовлення підроблених засобів захисту – це складські приміщення на території Скала-Подільської громади. Поліцейські провели п’ятнадцять санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Одеської областей. Вилучили чотири транспортних засоби, які зловмисник використовували у своїй злочинній діяльності, готовий для збуту фальсифікований товар, тару, речовини з яких виготовляли суміші, здобуті злочинним шляхом кошти, а це понад пів мільйона гривень та 30 тисяч доларів, велику кількість техніки та засобів зв’язку. На все вилучене суд наклав арешт.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх учасників даного злочинного угрупування, їхніх спільників та пособників по всій території України, тривають огляди та експертизи вилученого.

Розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.