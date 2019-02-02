Кір на Тернопільщині: ситуація напружена. ВІДЕО

02/02/2019 0
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Ситуація із захворюваністю на кір в нашій області і надалі залишається напруженою.

Як повідомляє TV-4, впродовж останнього тижня в інфекційному відділені дитячої міської лікарні на стаціонарному лікуванні перебувало не менше 15 хворих на кір. А щодня туди надходить від одного до чотирьох дітей.

Кір дуже небезпечний своїми ускладненнями, ліків від нього немає, кажуть лікарі. А заразитись інфекцією дуже легко. Єдине, що може вберегти від небезпечного захворювання – щеплення.

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