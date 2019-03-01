Кір на Тернопільщині: статистика не тішить. ВІДЕО

01/03/2019 Розмір тексту:

На Львівщині від ускладнень кору померла 28-річна жінка, мама двох дітей. Кір продовжує тримати в напрузі всю Україну, ажде захворюваність не йде на спад.

Складною залишається ситуація і на Тернопільщині, повідомляє TV-4. Від початку цього року в нашій області було зареєстровано більше півтори тисячі випадків кору, сьогодні діючими є 15 спалахів цієї хвороби.